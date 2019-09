Cristiano Ronaldo e la fame ripagata con i panini avanzati del Mc’Donald

All’età di 34 anni Ronaldo è a tutti gli effetti uno dei calciatori più pagati al mondo con i suoi 31 milioni a stagione potrebbe permettersi qualsiasi cosa. Nel corso di una intervista rilasciata a Piers Morgan per la trasmissione “Good Morning Britain” troviamo dei riscontri curiosi riguardo alla sua permanenza allo Sporting Lisbona quando aveva 12 anni. “Andiamo indietro ai primissimi anni della mia carriera nello Sporting Lisbona. Vivevo assieme ad altri calciatori della mia età e che venivano da ogni parte del Portogallo. Ed era difficile senza la mia famiglia accanto. Mi ricordo che c’era un McDonald’s lì vicino dove andavamo a chiedere gli hamburger che avanzavano. E c’era una signora che si chiamava Edna, che con due altre ragazze ce ne dava sempre qualcuno. Spero che raccontare questa storia mi aiuti a ritrovarle. Vorrei invitarle a cena a Torino o a Lisbona e ripagarle per quello che hanno fatto per me. Non lo dimenticherò mai”. E qui scatta l’idea del giornalista sportivo Maurizio Pisticchi che su Twitter scrive: “CR7 a C’è Posta per Te: cerca due ragazze che lavoravano al McDonald’s quando lui aveva 11 anni. Maria, pensaci tu”. Non resta che attendere l’avvio della nuova edizione del programma, dove Cristiano Ronaldo è ormai di casa ospite già nel 2012 e nelle ultima edizione dell’inverno scorso.