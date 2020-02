Criptovalute: futuro del trading online?

Il mercato criptovalutario, sin dall’apparizione della prima moneta digitale, ha subito una rapida ascesa.

In effetti, si sono imposte come gli asset preferiti di molteplici trader in tutto il mondo, i quali hanno dimostrato appetito per il rischio e interesse verso asset innovativi e ricchi di potenzialità.

Questo articolo proporrà i metodi più efficaci per

investire in criptovalute

così da apprendere le basi della materia riguardante le monete digitali, ormai ritenute concretamente appetibili in termini di mercato.

Cos’è una criptovaluta?

Le criptovalute

sono monete digitali basate su un sistema decentralizzato. In termini più semplici, rispetto alle valute tradizionali, non esistono enti bancari o governativi che se ne occupano.

Sono codificate da sistemi crittografici i quali permettono di effettuare transazioni in forma anonima, così da garantire alti livelli di privacy.

Dunque, operare con crypto è un’operazione totalmente sicura. Si tratta di monete digitali soggette ad un tetto massimo di unità da poter produrre nel tempo.

La prima crypto appare sul mercato nel 2009: il Bitcoin. Da quel momento in poi, questi asset hanno suscitato l’interesse di diversi traders, assumendo un ruolo preminente nel campo del trading online.

Anche se non esistono fisicamente, vengono scambiate online come delle valute tradizionali. In questi ultimi tempi, vengono addirittura accettate come forma di pagamento.

Perché investire in crypto?

Investire in criptovalute significa addentrarsi in un mercato estremamente liquido e contraddistinto da un’elevata volatilità giornaliera.

In più, questo mercato, aperto 24/24, si è sempre concentrato sulla sicurezza delle transazioni, elaborando migliorie in ambito informatico per evitare che si creassero copie non autorizzate delle crypto stesse.

Trattandosi di monete non centralizzate, rispondono esclusivamente alla legge domanda/offerta del mercato.

In effetti, il mercato criptovalutario è campo d’azione soprattutto per day trader, i quali preferiscono assumere posizioni short e ottenere risultati dalle repentine e continue oscillazioni di valore.

Criptovalute: exchange o piattaforme CFD?

Una volta addentratisi nel discorso delle monete digitali, bisogna approfondire qual è la soluzione d’investimento migliore per trarne dei vantaggi.

Per quanto riguarda gli Exchange, il loro scopo principale è cambiare le valute digitali. Affidarsi ad un broker online, al contrario, consente una maggiore operatività su questi asset.

Inoltre, utilizzare Exchange bisogna far fronte a delle commissioni e a dei costi di gestioni. Invece, optare per una piattaforma CFD consente un ampio utilizzo in maniera totalmente gratuita.