Covid:,nelle Marche 678 ricoverati, -40 in un giorno

– Numeri dei ricoveri per covid negli ospedali delle Marche in picchiata nell’ultima giornata: sono scesi a 678, -40 su ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 101 (-7), quelli in semi intensiva 173 (-7), quelli in reparti non intensivi 404, (-35).

I dati del Servizio Sanità della Regione indicano anche che nelle ultime 24 ore ci sono stati 50 dimessi. Le persone nei pronto soccorso, tecnicamente con considerate tra i ricoverati, sono 27. Gli ospiti di strutture territoriali 243. I positivi in isolamento domiciliare sono 6.951, i positivi alla data di oggi (ricoverati più isolamenti) 7.629. Le persone in quarantena per contatti con contagiati 12.702. I dimessi/guariti dall’inizio della pandemia salgono a 83.758.