Covid:ministro Gb, uso mascherina diventerà scelta personale

L’Inghilterra entrerà in un periodo senza restrizioni legate al Covid in cui i cittadini decideranno autonomamente se indossare o meno le mascherine. Lo ha affermato il ministro delle aree urbane e delle comunità locali Robert Jenrick, aggiungendo che lui stesso avrebbe fatto a meno della protezione.

Tutte le restrizioni dovrebbero essere revocate il 19 luglio.

Ma la British Medical Association (Bma), soprattutto alla luce della nuova “allarmante” impennata dei contagi, spinta dalla variante Delta (ieri sono stati oltre 24mila), ha suggerito di mantenerne alcune, e proprio le mascherine dovrebbero continuare ad essere utilizzate oltre luglio.

Quando un giornalista della Bbc ha chiesto al ministro se fosse sicuro che tutte le restrizioni sarebbero finite il 19 luglio, Jenrick ha risposto: “Sembra che, grazie al successo del programma vaccinale, ora abbiamo la possibilità di tornare il più possibile alla normalità”.

Jenrick ha ammesso che i contagi potrebbero continuare ad aumentare in modo significativo, con la fine delle restrizioni, ma allo stesso tempo, ha affermato, “dobbiamo passare in una fase diversa in cui imparare a convivere con il virus, prendendo precauzioni e assumendoci la responsabilità personale in quanto individui”, perché “lo Stato non ci dirà cosa fare”, ha spiegato, riferendosi alla scelta individuale di indossare le mascherine.

Ed alla domanda sulla fine dell’obbligo di mascherine in determinate situazioni, Jenrick ha dichiarato: “Non posso prendere questo impegno questa mattina perché il primo ministro farà un annuncio nei prossimi giorni, ma sembra che i dati vadano nella giusta direzione”.