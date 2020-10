Covid:in Puglia stop a tempo indeterminato ricoveri ordinari

Restano sospesi sino “a nuova disposizione” i ricoveri programmati negli ospedali pubblici e privati della Puglia. La decisione è stata comunicata in serata attraverso una nota a firma dell’assessore alle Politiche della Salute Pier Luigi Lopalco e del direttore del dipartimento Salute, Vito Montanaro: la Regione ha confermato, quindi, con decorrenza immediata e fino a nuova disposizione, lo stop ai ricoveri a causa dell’evoluzione delle criticità dell’emergenza Covid-19.

Saranno effettuati solo ricoveri di urgenza non differibili provenienti dai pronto soccorso, mentre saranno garantite le prestazioni di oncologia, quelle non differibili del percorso nascita, le prestazioni di neurochirurgia, di cardiochirurgia, di chirurgia pediatrica, ortopedica, vascolare, e le prestazioni per i pazienti con malattie rare. Rimane sospesa l’attività intramoenia di ricovero, resta garantita l’attività ambulatoriale ordinaria.