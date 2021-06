Covid:Calabria, tornano a calare i positivi (+76), 2 vittime

Tornano a calare i nuovi positivi in Calabria. Nelle ultime 24 ore ne sono stati individuati 76 con 2.486 tamponi, pari ad un tasso di positività del 3,06%.

Le vittime sono due ed il totale sale a 1.181.

Prosegue la flessione nel numero dei ricoverati, -6 in area medica (207) e -2 in terapia intensiva (14). Netto calo anche degli isolati a domicilio, -121, e dei casi attivi, -129, mentre i guariti salgono di 203 unità.

Riguardo ai positivi individuati oggi, 16 sono in provincia di Catanzaro, 22 nel cosentino, 6 bel crotonese, 19 nel reggino e 13 nel vibonese. I dati sono del dipartimento della Salute della Regione