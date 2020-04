Covid,15 pazienti infettati in ospedale

Sono una quindicina i pazienti dell’ospedale Parini di Aosta che hanno contratto il coronavirus durante la degenza e sono stati trasferiti in reparti Covid

Per l’ospedale, dopo la fase di emergenza, nei prossimi giorni inizierà la ‘fase due’ con una riorganizzazione dei reparti. “Il terzo piano del Parini – spiega Catania – tornerà alle sue funzioni originarie già nei prossimi giorni. Al primo piano le Malattie infettive diventeranno un reparto ‘filtro’, poi ci sarà un reparto Covid e uno dove tenere i pazienti che devono essere operati con urgenza e che potrebbero essere positivi. Inoltre a Saint-Pierre e Ollignan verranno messi i pazienti in via di guarigione”.