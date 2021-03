Covid: troppi contagi, Puglia verso nuove restrizioni

Contagi e ricoveri continuano a salire, in alcune province è stata superata la soglia dei 250 casi attualmente positivi ogni 100mila abitanti. Limite fissato nel nuovo Dpcm dal governo e che consente alle Regioni di intervenire con restrizioni, ad esempio chiudendo le scuole .

Ed è quello che si appresta a fare il governatore Michele Emiliano che ha annunciato una ordinanza entro oggi: “La crescita dell’epidemia è vorticosa – ha detto – mai vista una cosa del genere. Quindi credo che ci siano le premesse per l’adozione di misure più stringenti e un passaggio di zona di rischio della Puglia. Nel frattempo cercheremo di adottare tutte le misure temporanee, oggi farò ordinanza in attesa del provvedimento del ministro”. Emiliano ha aggiunto che alcune aree della Puglia potrebbero persino passare direttamente “in zona rossa”. La situazione più critica è quella nella provincia di Bari, dove mediamente si registra il 50% dei contagi quotidiani rilevati in tutta la Puglia. Ma osservata speciale anche la provincia di Taranto. Nella nuova ordinanza annunciata da Emiliano ci saranno misure anti assembramento, con chiusure anticipate delle attività commerciali e restrizioni negli spostamenti. La variante inglese, ormai prevalente anche in Puglia, sta confermando la sua maggiore capacità di trasmissione. Anche oggi su 12.262 test per l’infezione da coronavirus sono stati registrati 1.571 casi positivi: 797 in provincia di Bari, 72 in provincia di Brindisi, 138 nella provincia Bat, 45 in provincia di Foggia, 201 in provincia di Lecce, 310 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 7 casi di provincia di residenza non notai Sono stati rilevati 27 decessi: 15 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 2 in provincia Bat, 7 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Taranto. In tutto in Puglia sono morte 4.188 persone. Sono 118.125 i pazienti guariti (+754), ma crescono i casi attualmente positivi: sono 36.595 a fronte dei 35.805 (+790) di ieri. I pazienti ricoverati sono 1.562 mentre ieri erano 1.532 (+30). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall’inizio dell’emergenza è di 158.908.