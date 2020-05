Covid: tre nuovi contagiati e nessun morto in Vda

Prosegue il trend positivo in Valle d’Aosta per uscire dall’emergenza coronavirus

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati tre nuovi contagiati ma non ci sono stati morti (che sono sempre 139, 71 uomini e 68 donne, tra i 45 e i 100 anni). Come riportato nel bollettino dell’Unità di crisi salgono a 749 i guariti (20 in più di ieri). I casi positivi sono 1.146 dall’inizio dell’epidemia e 258 quelli attuali (ieri erano 275). Infine i pazienti ricoverati in ospedale sono 53 (tre in Rianimazione) mentre gli altri 205 contagiati sono in isolamento domiciliare.