Covid: Toti, in hub ligure oggi no morti

“Per la prima volta dopo esattamente 60 giorni dall’inizio dell’epidemia, nelle ultime 24 ore all’Ospedale San Martino di Genova, hub regionale nella gestione dell’emergenza, non sono stati registrati decessi Covid”. Lo annuncia il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sui social. “Ora più che mai non dobbiamo pensare di aver vinto la battaglia ma siamo sulla strada giusta. Non abbassiamo la guardia e andiamo avanti ancora più determinati di prima: ripartire in sicurezza si può, non smettiamo di lavorare per questo!”.