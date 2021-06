Covid: Toti, da lunedì Liguria in zona Bianca

“Da lunedì la Liguria sarà sicuramente in zona bianca, i dati del bollettino covid dell’ultima settimana ci confermano un’incidenza sotto i 20 casi ogni 100 mila abitanti alla settimana”. Lo annuncia il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a RaiNews 24.

Poco ore dopo è arrivata la conferma da parte del ministro della Salute Roberto Speranza. Con la Liguria entrano in zona bianca anche Abruzzo, Umbria e Veneto. Il ministro ha preso questa decisione sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia.

Dalla mezzanotte tra domenica 6 e lunedì 7 giugno finirà l’applicazione del coprifuoco in Liguria. Lo prevede l’ordinanza che fra poche ore sarà firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza per il passaggio della Liguria in zona bianca anticipata dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stasera nel punto stampa sulla pandemia. “Nella notte tra domenica e lunedì in Liguria decadranno le regole che fino a oggi hanno determinato i nostri comportamenti, – commenta Toti – a partire dal coprifucoco. Verrà introdotto il limite di sei persone per tavolo al chiuso nei ristoranti e nessun limite all’aperto'”. Lunedì notte ci saranno eventi nelle città per festeggiare la fine del coprifuoco, ha aggiunto il governatore Toti .