Covid: Toti, 500 mila liguri hanno avuto la seconda dose

“Sono oltre 500.000 i liguri già vaccinati con la seconda dose e precisamente 505.126, pari a un terzo dei residenti in Liguria. Numeri importanti che ci fanno ben sperare, anche se il nostro impegno è continuare a spingere sull’acceleratore dei vaccini, perché è l’unica strada per uscire dalla pandemia.

Per questo stiamo portando avanti a oltranza gli open day su tutto il territorio regionale che culmineranno, giovedì 8 luglio, con una open night nei principali hub sul territorio”. Lo dice il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti.

Scende a 5 l’incidenza di casi positivi in Liguria negli ultimi 7 giorni su 100.000 abitanti.

Sono 97 le persone in isolamento domiciliare.

Intanto al Palacrociere di Savona, dopo gli open day della scorsa settimana e quello odierno, l’iniziativa di vaccinazione con le prime dosi senza prenotazione proseguirà anche domani, giovedì e venerdì dalle 9 alle 18. Giovedì 8 luglio è prevista anche una open night, con l’orario prolungato fino alle 24 (con la disponibilità di 1000 dosi complessive).

Oltre che al Palacrociere di Savona, la open night, coinvolgerà anche il Palasalute di Imperia, l’hub della Fiera di Genova, l’hub San Francesco di Chiavari e l’ex Fitram della Spezia, con orario dalle 20 alle 24.