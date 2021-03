Covid: tornano a crescere ospedalizzati e positivi

– Dopo giorni in cui il numero dei ricoverati per covid continuava a scendere, nelle ultime 24 ore i ricoverati sono tornati ad aumentare: sono 552, 11 più di ieri. Di questi 52 sono in terapia intensiva, erano ieri 50.

Numeri che comunque restano ampiamente sotto la soglia di attenzione. I morti sono stati due, per un totale di 3630. I nuovi positivi sono 248 a fronte di 4737 tamponi (3082 molecolari e 1755 antigenici rapidi): la percentuale tamponi positivi è del 5,23%, mentre a livello nazionale è del 6,8%. Il totale dei positivi è 5966, 39 in più rispetto a ieri. E’ ancora la provincia di Imperia quella con il numero maggiore di nuovi contagiati, 85, seguita dal genovesato con 82, Spezia 41, Savona 31, 8 il Tigullio, uno non è residente in regione. E a dimostrazione che il virsu circola ancora con forza nel Ponente c’è il dato degli ospedalizzati, cresciuto di cinque unità.

I guariti sono 207 per un totale di 68382. In isolamento domiciliare ci sono 4831 persone, 171 più di ieri e in sorveglianza attiva ce ne sono 6830, erano 6717. I vaccini consegnati sono sempre 182980, quelli somministrati sono 120950, il 66%, le persone che hanno concluso il ciclo vaccinale sono 41490