Covid: Torino, 26 multe da parte della polizia

Sono 214 le persone controllate a Torino dalla polizia nella giornata di ieri in materia di disposizioni anti Covid. Venti sono state sanzionate per il mancato rispetto delle misure di contenimento, sei per il mancato utilizzo di dispositivi di protezione individuale.

Numerose le pattuglie impiegate nelle zone a rischio assembramento per la movida come Piazza Vittorio, piazza Santa Giulia e San Salvario. Due gli esercizi commerciali destinatari di provvedimento di chiusura della durata di cinque giorni. I controlli proseguiranno per l’intero weekend.