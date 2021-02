Covid: testata a carabiniere per evitare sanzione, arrestato

Avrebbe colpito con una testata al volto, ferendolo, un carabiniere che con un collega era entrato in un bar a Valenzano (Bari) per contestare la violazione delle norme anti-Covid, in quanto il locale era aperto alle 23, dopo il coprifuoco. Un 35enne con piccoli precedenti, cliente del locale, è stato rintracciato e arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, oltre alla sanzione Covid, contestata anche ad altri due clienti che erano all’esterno a consumare bevande e ai titolari del bar, per il quale è stata disposta la chiusura per cinque giorni.

A Binetto una coppia è stata fermata dai militari per un controllo alle 2 del mattino e, non avendo valide giustificazioni, gli è stata contestata l’inosservanza delle misure sul contenimento della pandemia. Dopo le invettive e le minacce nei confronti dei carabinieri, ricevuta copia del verbale i due lo hanno accartocciato gettandolo per terra. Oltre alla sanzione amministrativa per violazione delle normative anti-covid, dovranno rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale.

Complessivamente dell’inizio dell’anno nell’area metropolitana di Bari sono state controllate 47.891 persone, 714 delle quali sanzionate, e 2.051 attività, 27 delle quali sanzionate.

Nell’ambito dei controlli anti-contagio alla movida del Norb Barese, i carabinieri hanno scoperto a Trani un circolo ricreativo con all’interno 8 persone che giocavano a carte, dopo le 22, tutti sanzionati, altre sette persone sono state multate perché erano in strada senza mascherine, e due locali sono stati chiusi.