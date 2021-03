Covid: testata a carabiniere per evitare sanzione, arrestato

Passeggiavano alle 2.30 di notte, in pieno coprifuoco, nel centro della città di Andria (BAT) quando, per sottrarsi ad un controllo anti-Covid dei carabinieri, uno dei tre ha prima offeso e poi dato una testata in pieno volto ad un militare. E’ accaduto nella notte tra sabato e domenica.

L’aggressore, un 20enne di origini romene, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e portato in carcere a Trani. Per lui e gli altri due 20enni che erano in sua compagnia, un ragazzo e una ragazza andriesi, tutti e tre incensurati, sono scattate anche le sanzioni per violazione del coprifuoco.

Complessivamente nel territorio della provincia di Barletta-Andria-Trani durante lo scorso fine settimana sono state controllate nei luoghi della movida 373 persone ed elevate 20 contravvenzioni per inosservanza della normativa anti-Covid.

Sono state controllate anche 24 attività commerciali, due delle quali sono state sanzionate con contestuale provvedimento di chiusura.

Anche nel Barese i carabinieri hanno intensificato i controlli nel weekend per evitare assembramenti, con un rafforzamento di pattuglie soprattutto nei quartieri del centro e San Paolo del capoluogo e a Triggiano. Sono state controllate 43 attività commerciali e oltre 400 persone, con 7 sanzioni elevate per il mancato rispetto delle normative anti-Covid.