Covid: stop bar ristoranti alle 23, pronta ordinanza Solinas

Chiusura di bar e ristoranti alle 23, riduzione considerevole degli ingressi nell’Isola, didattica a distanza al 100% per le scuole superiori. Queste le tre misure principali che dovrebbero essere contenute nell’ordinanza che il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas dovrebbe adottare mercoledì 28. Il Dpcm prevede l’interruzione della somministrazione di cibi e bevande alle 18 ma lascia una certa libertà alle amministrazioni che godono di Autonomia speciale.

“Queste attività – si legge nel testo – restano consentite a condizione che le Regioni e le Province Autonome ne abbiano preventivamente accertato la compatibilità con l’andamento della curva epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio”. Si è già mossa in questo senso la Provincia di Bolzano, dove è già in vigore da lunedì un’ordinanza che prevede la chiusura anticipata di bar e ristoranti alle 20 e alle 22.

L’ordinanza di Solinas dovrebbe contenere anche misure per limitare gli arrivi in porti e aeroporti. Il decreto non mette limiti agli spostamenti tra Regioni, ma i governatori possono stabilirli, e il presidente sardista è intenzionato a blindare la Sardegna come ai tempi del primo lockdown, con pochissimi voli operativi in tutti e tre gli scali e solo per chi viaggia per comprovati motivi di lavoro e di salute. Stesso modello sul fronte dei traghetti. L’obiettivo è duplice: testare con più facilità i passeggeri in entrata e soprattutto non compromettere i risultati raggiunti sul fronte del contenimento del contagio.

Il governatore è pronto a intervenire anche sulla didattica a distanza per le superiori, portandola al 100 per cento (nel Dpcm è al 75%). Prima di adottare il provvedimento il presidente è comunque intenzionato a condividerlo con il Governo e con le opposizioni in Consiglio regionale. Per questo, già nel pomeriggio, potrebbe convocare un vertice sul modello di quello che si è tenuto lo scorso venerdì e al quale hanno partecipato tutti i capigruppo, l’assessore della Sanità e i membri del comitato tecnico scientifico.