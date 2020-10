Covid, sindaco ‘gente senza mascherine, avviserò forze ordine’

“Ancora oggi ho visto gente in strada senza le mascherine, ritengo sia irresponsabile da parte di queste persone continuare a fare finta che nulla sia successo”. A dirlo, in un videomessaggio su Facebook, il sindaco di Colletorto (Campobasso) Cosimo Mele rivolgendosi alla cittadinanza. “Avviserò le forze dell’ordine per intervenire anche in modo duro e drastico – ha aggiunto – perché se non lo capite direttamente, ve lo facciamo capire noi”. Il paese molisano, neanche duemila abitanti, è tra i più colpiti in questa seconda fase dell’emergenza Covid-19. In base ai dati diffusi ieri sera dall’Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem) i positivi sono 32, 20 quelli delle ultime ore.