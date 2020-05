Covid: Sindaco Civitanova,a giorni primi pazienti

Sono stati completati tre dei sei moduli previsti nel piano di riconversione della Fiera di Civitanova Marche in Covid Hospital

“I primi pazienti positivi al coronavirus potrebbero arrivare già tra domenica e lunedì prossimi”, dice all’ANSA il sindaco Fabrizio Ciarapica. “Ho avuto modo di visitare nelle ultime ore il cantiere – aggiunge – e ho potuto constatare favorevolmente che i lavori stanno procedendo in maniera spedita, sotto la supervisione diretta di Guido Bertolaso che da ieri ha raggiunto la nostra città e vi rimarrà fino a quando il cantiere non sarà completato”. “Ogni modulo contiene 14 posti letto – spiega Ciarapica – ed è organizzato in maniera tale che gli operatori sanitari non devono mai uscire da quello spazio, essendo stato predisposto con tutto il necessario per la gestione del paziente”.