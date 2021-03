Sette decessi, 165 nuovi casi e 37 ricoveri in terapia intensiva: sono questi i dati dell’ultimo bollettino covid in Alto Adige. Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 1.397 tamponi pcr (97 positivi) e 9.958 test antigenici (68 positivi).

Nei normali reparti ospedalieri si trovano 135 pazienti covid (-6 rispetto a ieri), nelle cliniche private 129 (-5) e in terapia intensiva 34 in Alto Adige e 3 in Austria (-2). Sono 4.454 gli altoatesini in quarantena (-35).