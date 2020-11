Covid: senza mascherina e fuori comune, 21 sanzioni a Bari

Cittadini senza mascherina, violazioni del coprifuoco e del divieto di spostamento tra comuni. Sono 21, per complessivi 8.400 euro, le sanzioni elevate dalla Polizia locale di Bari nelle ultime 24 ore per violazione delle norme anti-Covid.

In Provincia, a Binetto, il sindaco Vito Bozzi ha dovuto chiedere l’intervento delle forze dell’ordine perché un cittadino positivo al Covid “girovagava” in città.

L’uomo è stato identificato, denunciato e riportato in isolamento al proprio domicilio.

A Bari, nel mercato di via Peucetia, sono stati sanzionati esercenti e clienti che non indossavano dispositivi di protezione individuali. In centro è stato sanzionato il gestore di un bar che, dopo aver appositamente allestito un banchetto esterno per la consumazione di aperitivi, consentiva ai clienti di restare sul posto. Un altro pubblico esercizio è stato sanzionato nel quartiere Carrassi perché effettuava asporto oltre le 22. Diversi residenti in provincia, infine, sono stati sanzionati perché sorpresi in giro a Bari senza giustificato motivo.