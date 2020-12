Covid: Russia, altri 28mila casi in 24 ore, 456 i morti

In Russia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 28.142 casi di coronavirus, portando il totale delle infezioni a quota 2.488.912 in totale. I morti sono stati invece 456, per un totale di 43.597.

Lo riporta il centro nazionale per la lotta al virus nel suo bollettino quotidiano, ripreso dai media.