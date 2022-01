Covid: riapre ospedale in Fiera a Milano, primo ricovero

Riapre a Milano l’ospedale in Fiera dedicato ai pazienti Covid più gravi che necessitano della terapia intensiva.

Il primo paziente, un uomo, è arrivato in tarda mattinata.

Al momento – a quanto si apprende – si tratta dell’unico ricovero nella struttura, che è gestita dal Policlinico.

I primi due moduli attivati sono di 15 posti letto ciascuno.

Qui saranno accolte parte delle nuove richieste di ricovero per i pazienti che hanno bisogno di essere intubati, in modo da ‘alleggerire’ le terapie intensive degli ospedali lombardi e per poterle dedicare ai pazienti con altre patologie.

Si tratta della terza volta che la struttura temporanea allestita a Fieramilanocity, nel quartiere Portello, viene attivata per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Il coordinamento è affidato al Policlinico di Milano, che mette a disposizione il personale tecnico, tecnico sanitario, amministrativo, farmaceutico e di supporto per la sua gestione, in stretta collaborazione con la Direzione generale Welfare della Regione Lombardia.

Il personale sanitario (anestesisti e infermieri di area critica) è messo a disposizione dal Policlinico e dal Grande Ospedale Metropolitano Niguarda oltre che da diverse altre strutture pubbliche e private accreditate.