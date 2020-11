Il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei e vescovo di Perugia, ricoverato in Terapia Intensiva per il Covid nell’ospedale del capoluogo umbro, presenta un “quadro clinico invariato” . Lo riferiscve il nuovo bollettino medico dell’Azienda ospedaliera di Perugia. “Persistono – si legge nel bollettino – condizioni di gravità mentre continua le terapie mediche del caso e la ventilazione non invasiva.