Covid: Polizia Locale Ancona, 8mila controlli, 132 multe

A fronte di 8mila servizi di controllo, solo 132 multe per violazioni della normativa anti-Covid. E’ il bilancio specifico della Polizia Locale di Ancona nell’ambito di un più ampio resoconto dell’attività complessiva.

“Un impegno enorme, – spiega il Comune – soprattutto in tema di prevenzione. I numeri certificano una costante presenza sul territorio, caratterizzata più da un’opera di dissuasione che da un intento sanzionatorio”.

E’ vero – afferma Liliana Rovaldi, comandante della Polizia Locale – è stato un grande lavoro ma sempre improntato al dialogo e alla collaborazione con i cittadini. Basti pensare che a fronte di quasi 8 mila servizi di pattuglia per controlli sul rispetto delle misure per contenere la diffusione del Covid-19, abbiamo elevato soltanto 132 multe nel 2020 per inosservanza delle norme contenute nei Dpcm e sempre in casi limite, quelli dove nemmeno il dialogo e l’opera di convincimento riuscivano a far recedere dal comportamento scorretto”.

“Dall’altra parte abbiamo trovato cittadini collaborativi, – osserva – risposto a migliaia di richieste di informazioni sulle norme vigenti, dando in certi casi anche aiuto concreto, soprattutto alle persone più anziane e fragili”. In un caso i vigili hanno consegnato di sera la spesa a una famiglia in difficoltà sanitaria; un agente ha accompagnato a casa un’anziana le cui borse della spesa erano troppo pesanti.

“Gli episodi come questi sono stati diversi – ricorda Rovaldi – ma voglio sottolineare che il ruolo della Polizia Locale è fondamentalmente di vicinanza ai cittadini e presenza sul territorio con un servizio di prossimità”.

I controlli per arginare la diffusione del virus Covid-19, hanno visto in campo: 1.700 pattuglie – ognuna due agenti – per il servizio di controllo sulla circolazione dei veicoli (896 verifiche); 2.870 pattuglie per controlli su persone a piedi (1.539); 1.610 pattuglie per controlli sugli esercizi pubblici, 1.610 pattuglie in controlli nei parchi (365). Il Comune ricorda anche i controlli in estate sul corretto utilizzo delle spiagge, i presidi di Polizia locale negli arenili cittadini, in particolare Portonovo e Mezzavalle dove era necessario utilizzare l’app di prenotazione per accedere.