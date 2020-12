Covid: Piemonte; +906 positivi, -12 in terapia intensiva

Cala di 12 il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Piemonte, complessivamente ora 312. In discesa, -22, anche il dato negli altri reparti, in totale 4102.

Non scende invece il numero delle vittime, 67 (di cui 10 relative a oggi).

Il bollettino dell’Unità di crisi della Regione riporta, inoltre, +906 positivi a fronte dell’esito di 10579 tamponi (rapporto all’8,6%, asintomatici al 43,1%), +1869 guariti.

Le persone in isolamento domiciliare sono 59.063. Gli ‘attualmente positivi’ in Piemonte sono 63483.