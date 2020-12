Covid: Piemonte: -14 in terapia intensiva, 64 morti

In Piemonte i ricoverati in terapia intensiva sono -14 rispetto a ieri, in totale ora 345, mentre c’è stato un piccolo incremento negli altri reparti, +4 e totale dei pazienti a 4234. Il bollettino dell’Unità di crisi della Regione riporta 64 morti (7 relativi a oggi), 911 positivi dall’esito di 10752 tamponi, con un rapporto dell’8,5% e una quota del 44% di asintomatici.

I nuovi casi di guarigione sono 1136, le persone in isolamento domiciliare 61.161.

In Piemonte il numero degli “attualmente postivi” è sceso a 65.749.