Sono 114 i nuovi casi di Covid in Piemonte. Le positività sono pari allo 0,6% dei tamponi eseguiti Gli asintomatici sono 75 (65,8%).

Il totale dall’inizio dell’epidemia sale quindi a 384.605.

L’unità di crisi non ha segnalato decessi, che restano dunque fermi a 11.778.

I ricoverati in terapia intensiva sono 17 ( +1 rispetto a ieri).

I ricoverati non in terapia intensiva sono 164 ( +2 rispetto).

Le persone in isolamento domiciliare sono 3.345