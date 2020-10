Covid: parroco positivo, chiusa una chiesa a Bisceglie

Chiusa una chiesa a Bisceglie, in Puglia, dopo che il parroco è risultato positivo al Covid-19. Il caso è stato rilevato nella chiesa Santa Maria di Misericordia di Bisceglie, nella provincia Bat. Don Michele Barbaro è in isolamento dopo che martedì ha iniziato ad accusare i primi sintomi. Lo annuncia su Facebook il vice parroco don Piero d’Alba e in una nota l’Arcidiocesi di Barletta-Andria-Trani.

L’arcivescovo Leonardo D’Ascenzo ha espresso “solidarietà e prossimità alla comunità parrocchiale”, invitandola a pregare per “la guarigione di Don Michele, nonché ad offrire collaborazione nell’eventualità ve ne fosse bisogno”. La chiesa resterà chiusa oggi fino alla sanificazione. Tutte le attività sono state sospese in attesa di nuove disposizioni da parte dell’Arcidiocesi.