Covid: Panama, presidente si isola per contatto con positivo

Il presidente di Panama, Laurentino Cortizo, ha deciso di adottare una misura prudenziale di isolamento dopo aver appreso che un suo collaboratore era risultato positivo.

Via Twitter l’ufficio stampa della presidenza ha reso noto che “il presidente Laurentino Cortizo non parteciperà di persona a nessuna riunione prevista nei giorni 3 e 4 novembre, visto che un suo stretto collaboratore è risultato positivo al Covid-19”.

Attraverso un successivo tweet si è quindi appreso che il capo dello Stato “si è sottoposto ai test Sofia SARS Antigen FIA e PCR, che hanno entrambi dato risultato negativo. La fase di isolamento continuerà fino a ripetere i test in alcuni giorni”.

Secondo l’ultimo rapporto delle autorità sanitarie, Panama ha registrato da marzo 134.915 contagi e 2.720 morti.