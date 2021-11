Covid: oltre mille casi e 14 morti in Emilia-Romagna

Sono ancora più di mille, 1.058, i nuovi contagi di Coronavirus in Emilia-Romagna, rilevati con 36.505 tamponi nelle ultime 24 ore.

L’età media dei positivi di oggi è 40,5 anni .

La situazione delle province vede Forlì-Cesena con 202 casi, Rimini con 183 nuovi casi, seguita da Bologna, 180 più 51 dell’Imolese, Ravenna 180. I guariti sono 466 in più, i casi attivi 15.967 (+578), il 96% in isolamento a casa. Sale il numero dei morti, 14, dai 60 ai 96 anni. Resta abbastanza stabile, invece, il numero dei ricoverati. Invariato, rispetto a ieri, il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (63), 560 quelli negli altri reparti Covid