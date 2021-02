Covid: oltre 30 mangiano e bevono nel bar, chiuso 5 giorni

Oltre una trentina di persone, intenta a consumare cibo e bevande, in piedi o ai tavoli, senza rispettare alcun distanziamento. E’ quanto si sono trovati di fronte, ieri pomeriggio, i Carabinieri intervenuti in un bar di Anzola dell’Emilia, su segnalazione di alcuni abitanti nella cittadina del Bolognese.

Il locale, a quanto appreso, non è nuovo a violazioni delle misure anti-assembramento legate all’emergenza Covid. Già in passato il titolare era stato raggiunto da contravvenzioni: lo scorso anno il bar è stato chiuso due volte – una per 15 giorni, l’altra per 30 – per aver organizzato due feste durante il lockdown.

In questa occasione il titolare della struttura è stato punito con una sanzione da 400 e la chiusura provvisoria dell’attività per 5 giorni.