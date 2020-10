Covid: oltre 100 sanzioni a Genova a chi non rispetta norme

Sono state in totale 101 le sanzioni della Polizia locale di Genova a persone e attività economiche che non hanno rispettato la normativa nazionale e l’ordinanza locale mirate alla prevenzione della diffusione del Coronavirus. Di queste 95 sono state inflitte a cittadini e 6 a titolari di attività economiche.

Particolare sorveglianza è stata assicurata alle zone dove si concentra maggiormente il contagio spiega in una nota la polizia locale. Sono state 76 nel centro storico (49 sabato e 27 domenica), 2 a Sampierdarena (1 sabato e 1 domenica), 6 a Certosa-Rivarolo (5 sabato e 1 domenica), 11 in altre zone (4 sabato e 7 domenica).

Nell’ambito dei controlli a negozi e locali le sanzioni ai titolari sono state 6 (3 sabato e 3 domenica) così suddivise: 3 nel centro storico, 1 a Certosa-Rivarolo, 1 a Sampierdarena, 1 a Cornigliano. Tutte le attività produttive in cui sono state rilevate irregolarità circa le normative Covid vengono segnalate alla Prefettura per la sospensione dell’attività.

La Polizia locale è impegnata con reparti speciali e distretti territoriali a verificare il rispetto delle regole a tutela della salute pubblica.