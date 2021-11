Covid: obbligo mascherina località turistiche ipotesi seria

Questa mattina, durante il Cosp, si è discusso “della possibilità di estendere l’obbligo di mascherina anche nelle località turistiche con il maggior afflusso per la stagione invernale”.

Lo spiega il sindaco di Aosta Gianni Nuti, che conferma come l’ipotesi “di rendere obbligatoria la mascherina nel centro di Aosta per tutti i giorni della settimana, e non solo durante il weekend o nei festivi” sia “seriamente presa in considerazione”.

La gente “si deve riabituare a indossare la mascherina anche all’aperto – prosegue Nuti – considerato l’andamento dell’epidemia anche in altre zone è una misura doverosa”.