Covid: nuovo picco in Puglia, 151 casi

Nuovo record di contagi oggi in Puglia: su 3.486 tamponi processati sono stati rilevati 151 casi positivi al Coronavirus: 97 in provincia di Bari, 21 nella Bat, 4 in provincia di Brindisi, 16 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 8 in provincia di Taranto, 2 provincia di residenza non nota.

Non sono stati registrati decessi.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 424.869 test; sono 4.739 i pazienti guariti; 2.897 i casi attualmente positivi di cui 244 ricoverati, lo 0,4% si trova in terapia intensiva. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 8.234.

“Il picco di oggi – spiega il direttore generale dell’Asl Bari, Antonio Sanguedolce – è dovuto al riallineamento dei dati epidemiologici relativi ad alcuni focolai già noti e sotto il controllo dell’autorità sanitaria. Si tratta, quindi, di casi di contatti familiari e comunitari. Si raccomanda, ancora una volta, di rispettare in modo rigoroso le regole per prevenire il diffondersi del virus: mantenere il distanziamento fisico; usare la mascherina, anche all’aperto; igienizzare frequentemente le mani con soluzioni idroalcoliche”.