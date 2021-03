Covid: nuovo focolaio in Rsa a Sanremo

Un nuovo focolaio di Covid si è registrato nella rsa Casa Serena di Sanremo. Cinque le persone positive: due impiegate delle pulizie, una operatrice socio sanitaria, un infermiere e un paziente. Al momento è in corso il tracciamento dei contatti da parte dell’Asl 1 per verificare eventuali altri contagi.

Nella stessa residenza sanitaria si era già verificato un focolaio tra la fine del 2020 e l’inizio di quest’anno, con un centinaio di positivi tra operatori e degenti.

Operatori e degenti non vaccinati

Non erano stati vaccinati i degenti e gli operatori della Rsa Casa Serena di Sanremo. “Il motivo – spiega il dottor Franco Bonello, direttore sanitario della struttura – è che bisogna attendere tre mesi da quando il paziente risulta essersi negativizzato al covid. Gran parte dei contagi è avvenuta nel mese di gennaio, quindi stiamo ancora attendendo”. Bonello annuncia che lunedì prossimo saranno vaccinati sei ospiti negativi, ai quali non è mai stato diagnosticato il covid; mentre tra lunedì e martedì sarà vaccinato il personale sanitario, parasanitario e non della struttura, che non ha mai contratto il virus. Mercoledì, inoltre, saranno di nuovo sottoposti a tampone i cinque positivi di questo secondo cluster