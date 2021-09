Covid: nuovi contagi a Trivento, sindaco lancia appello

Non si fermano i contagi a Trivento (Campobasso), da ormai un paio di settimane il centro molisano più colpito dalla pandemia. Nelle ultime ore altri 6 positivi in paese, sale così a 35 il numero dei contagiati.

A fornire un quadro aggiornato della situazione è il sindaco Pasquale Corallo. “In paese ci sono diversi cluster – spiega il primo cittadino -, soprattutto tra i giovani”. Sono decine le famiglie in quarantena e nel centro abitato sono anche diverse le attività comerciali chiuse in seguito ai contagi. Nelle ultime ore inoltre una persona è stata ricoverata all’ospedale Cardarelli di Campobasso. Il sindaco, vista la situazione, ha lanciato l’ennesimo appello ai suoi concittadini: “E’ fondamentale rispettare le regole anticovid. E’ importante che tutti i cittadini in età vaccinabile si sottopongano alla somministrazione del vaccino. Si raccomanda, infine, alle persone che rientrano dalle vacanze di fare un tampone prima di rientrare nelle abitazioni di residenza”.