Covid: non distanziati e senza mascherina,19 sanzioni

Diciannove sanzioni per violazioni alla normativa anti-Covid sono state elevate dalla Polizia locale di Bari ieri sera a carico di giovani senza mascherine, al quartiere Poggiofranco, che non rispettavano la distanza interpersonale in luoghi particolarmente affollati e nei confronti di gestori di locali.

In particolare sono stati sanzionati quattro dipendenti di un locale nel quartiere Madonnella per non aver indossato correttamente la mascherina di protezione ed è stato sanzionato anche il gestore per non aver assicurato la giusta distanza tra i clienti intenti a consumare alimenti e bevande. Sanzioni anti-Covid anche in un locale di Palese.

Nell’ambito degli stessi controlli la Polizia locale ha elevato anche 160 sanzioni per violazioni al codice della strada, nei confronti di conducenti di monopattini e guida in stato di ebbrezza (un 50enne che ha anche danneggiato alcune auto in sosta)