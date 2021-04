Covid: Marche, ricoveri invariati (857), -3 Intensiva (129)

– E’ rimasto invariato nell’ultima giornata il numero di persone ricoverate per Covid-19 nelle Marche (857), così come quello dei pazienti in Semintensiva (199) e invece si è registrato un calo di degenti in Terapia intensiva (129; -3). In crescita, fa sapere il Servizio Sanità della Regione, i ricoveri in reparti non intensivi (529; +3).

I dimessi in 24ore sono stati 47. Gli ospiti di strutture territoriali restano 257 e gli assistiti nei pronto soccorso sono 38 (+1). Sale il numero di positivi in isolamento domiciliare (7.348; +27) e diminuiscono le quarantene per contatto con positivi (13.573; 232). I guariti/dimessi sono 81.506 (+368). Il totale complessivo di positivi sommati alle persone ‘isolate’ è 8.205.