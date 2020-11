Covid: Marche, oltre 500 casi in 24ore, 148 a Macerata

Di nuovo oltre la soglia di 500, precisamente 519 tra le nuove diagnosi, i casi di positività nelle Marche in 24ore. Il servizio Sanità della Regione ha comunicato che nell’ultima giornata sono stati eseguiti 2.905 tamponi (2.115 nel percorso nuove diagnosi e 790 nel percorso guariti).

Il rapporto tra positivi e tamponi nell’ultima giornata è stato del 24,5% considerando solo le nuove diagnosi (26,3% il giorno prima) e del 17,86% sul totale complessivo (11,9%). E’ ancora Macerata la provincia con il maggior numero di contagi in un giorno (148), seguita da Ancona (110), Pesaro Urbino (102), Ascoli Piceno (78) e Fermo (60); 21 i casi da fuori regione).

I contagi comprendono 80 soggetti sintomatici. Gli altri casi riguardano contatti in setting domestico (111), contatti stretti di casi positivi (151), in setting lavorativo (29), in ambienti di vita/socialità (15), in setting assistenziale (6), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (20), screening percorso sanitario (7) e un rientro dall’estero. Per altri 99 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.