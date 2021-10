Covid: Marche, 122 positivi e +4 ricoveri (65) in un giorno

– Sono 122 i nuovi casi di coronavirus nelle Marche nell’ultima giornata e l’incidenza di contagi su 100mila abitanti sale a 44,09 (ieri 43,70).

Intanto nella regione ci sono quattro ricoverati in più per Covid-19 (65) e si è registrato un altro decesso (un 85enne di Serra de’ Conti, cittadina della provincia di Ancona nella quale era stato segnalato un focolaio) con il totale dei decessi a livello regionale che raggiunge i 3.104.

Tra i nuovi contagiati se ne registrano 52 in provincia di Pesaro Urbino, 26 in quella di Ancona, 11 nel Maceratese e nove entrambe ad Ascoli Piceno e Fermo; 15 i casi da fuori regione.

Le persone con sintomi sono 23; tra i contagiati 31 contatti stretti di positivi, 39 contatti domestici, due in ambiente di scuola/formazione, uno al lavoro, due in setting assistenziale e uno in setting sanitario.

Per quanto riguarda i ricoveri, due dimessi in un giorno. In terapia intensiva c’è un paziente in più (18), tre in più nei reparti non intensivi (32) mentre la situazione è invariata in Semintensiva (15). Gli ospiti di strutture territoriali sono 46 e le persone in osservazione al pronto soccorso sono cinque. I positivi (isolati più ricoverati) salgono a 2.085 (+38) e le quarantene per contatto scendono a 3.558 (-175) mentre i guariti/dimessi ora sono 110.796 (+83).