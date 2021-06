Covid: Liguria, torna a salire tasso positività, 1,44%

Sono 41 i nuovi casi Covid-positivi in Liguria a fronte di un totale di 2.976 test (1.804 tamponi molecolari e 1.172 test antigenici) processati. Il tasso di positività torna a crescere e si attesta a 1,44%.

Aumentano lievemente gli ospedalizzati, che a oggi sono 159, 7 in più rispetto a ieri di cui 30 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare restano 994 persone, 30 in meno rispetto a ieri. Un solo decesso viene segnalato nel bollettino di Regione Liguria: si tratta di un uomo di 67 anni morto all’ospedale di Sarzana. I soggetti in sorveglianza attiva sono 1.428.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale sono state somministrate 952.064 dosi di vaccino, il 96% delle 994.850 dosi consegnate. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 10.755 dosi di vaccini (8.378 di Comirnaty-Pfizer e Moderna e 2.377 dosi di Vaxzevria-AstraZeneca-Johnson) . 326.777 persone hanno ricevuto la seconda dose: 313.908 col vaccino a mRna e 12.869 con vaccino a carica virale.