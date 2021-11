Covid: Liguria, aumentano positivi e ospedalizzati

Sono 337 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 4.593 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 11.716 tamponi antigenici rapidi.

Il maggior numero dei contagi in Asl 3 Genova (91), seguito da Asl4 Tigullio (81), Asl2 Savona (62), Asl5 La Spezia (60) e Asl1 Imperia (43).

Aumentano gli ospedalizzati che oggi sono 119, 6 in più rispetto a ieri, di cui 17 in Intensiva (14 non vaccinati e 3 vaccinati con comorbilità e/o ospedalizzati per patologie covid-correlate. In isolamento domiciliare ci sono 174 persone più di ieri, in tutto 2.829. Nel bollettino di regione Liguria si segnala il decesso di un uomo di 84 anni avvenuto il 18 novembre al Policlinico S.Martino. I soggetti in sorveglianza attiva sono 2.978.E’ stato inoculato il 94% dei vaccini ricevuti. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 6.358 dosi. Le seconde dosi somministrate a oggi sono 1 mln 098.371. Le dosi booster somministrate sono 103.347.