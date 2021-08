Covid: in Puglia un morto e 360 positivi, il 2% dei test

Su 17440 test per l’infezione da Covid-19 eseguiti in Puglia sono stati registrati oggi 360 casi positivi con un tasso di positività del 2%. E’ stato registrato un decesso in provincia di Brindisi.

I nuovi casi infetti sono stati registrati: 63 in provincia di Bari, 45 in provincia di Brindisi, 58 nella provincia BAT, 30 in provincia di Foggia, 118 in provincia di Lecce, 38 in provincia di Taranto, 5 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota. I casi attualmente positivi sono 3260.