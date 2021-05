Covid: in Puglia crollano i nuovi casi positivi, sono 90

– Su 5.395 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati oggi in Puglia 90 casi positivi (contro i 269 di ieri). Quattro i decessi (rispetto agli 11 del giorno prima).

Il tasso di positività è dimezzato: l’1,7% contro il 3,4 di ieri.

I nuovi casi di positività sono così distribuiti: 11 in provincia di Bari, 11 in provincia di Brindisi, 14 nella provincia BAT, 9 in provincia di Foggia, 22 in provincia di Lecce, 23 in provincia di Taranto. I decessi: 1 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 1 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.489.888 test.

218.098 sono i pazienti guariti. 25.683 sono i casi attualmente positivi.