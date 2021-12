Covid: in Puglia 7 morti e 2.885 nuovi positivi, 3,9% test

BARI, 29 DIC – Su 73.314 test eseguiti in Puglia sono 2.885 le persone risultate positive al Covid nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività del 3,9%, stabile rispetto a ieri.

Si registrano, inoltre, sette decessi.

Sono 16.035 le persone attualmente positive, 203 quelle ricoverate in area non critica, 24 in terapia intensiva. Entrambi i dati relativi ai ricoveri sono in lieve aumento rispetto al giorno prima: 4 in più in area non critica, 2 in più in terapia intensiva. Questa la suddivisione dei nuovi contagi per provincia: nel Barese 926, nella Bat 368, nel Brindisino 328, nel Foggiano 292, in provincia di Lecce 630, nel Tarantino 256, 78 sono residenti fuori regione e altri 7 di provincia in definizione.

Complessivamente, dall’inizio della pandemia, sono 299.150 i pugliesi contagiati dal Covid e 6.962 i decessi .