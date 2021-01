Covid: in Puglia 37% posti letto Intensiva occupati

Migliora la situazione nelle terapie intensive pugliesi, ma nell’area medica Covid aumentano i pazienti ricoverati. Secondo il report dell’Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, in Puglia il 37% dei posti letto di Intensiva è occupato da pazienti positivi al coronavirus, -1% rispetto a tre giorni fa ma 7 punti sopra la “soglia critica” fissata dal ministero della Salute al 30%; mentre nell’area medica (pneumologia, malattie infettive, medicina) il tasso di occupazione è pari al 41%, un punto percentuale in più rispetto alla “soglia critica”. Entrambi i dati sono oltre la media nazionale, in Italia infatti il tasso di occupazione dei posti letto di Intensiva è del 26%; quello di medicina Covid è del 32%.