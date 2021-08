Covid: in Puglia 261 nuovi casi e tre morti

Oggi in Puglia sono stati individuati altri 261 casi di contagio tra i 12.626 test eseguiti per l’infezione da Coronavirus. I decessi registrati, inoltre, sono 3.

Il tasso di positività, dunque, oggi è del 2% (ieri era del 2,45%).

I nuovi casi sono stati individuati 46 in provincia di Bari, 78 nella provincia BAT, 30 in provincia di Brindisi, 31 in quella di Foggia, 66 nel Leccese, 5 nel Tarantino. Altri due casi riguardano residenti fuori regione mentre la provincia è in via di definizione per altri 3 casi.

Le persone attualmente positive sono 4.625; quelle ricoverate in area non critica 175 (ieri 163) quelle ricoverate in terapia intensiva 22 (ieri 24).