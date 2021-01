Covid: in Piemonte 1.064 positivi, 41 morti

Sono 1064 le persone contagiate dal Covid nel bollettino diffuso oggi pomeriggio dall’Unità di crisi della Regione Piemonte. Il rapporto con i 18427 tamponi (di cui 9717 antigenici) è del 5.8%, la quota degli asintomatici del 42.4%.

Stabile il numero dei ricoverati in terapia intensiva, 172 (+1 rispetto a ieri) mentre negli altri reparti è stato registrato un calo di 48 pazienti. Il totale è sceso a 2605.

Altre 41 persone sono morte, 1033 sono guarite.

Le persone in isolamento domiciliare sono 11.983. Il totale degli “attualmente positivi” in Piemonte è di 14760.