Covid: in Liguria superata la soglia dei 100mila contagi

In Liguria è stata superata la soglia di 100 mila positivi al covid da inizio pandemia. Il covid ha infettato 100133 persone.

Nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati 161. Attualmente in Liguria ci sono 5389 positivi, 101 in meno rispetto a ieri. I morti sono stati 10 (avevano un’età tra i 66 e i 98 anni), per un totale di 4210, significa che il 4,2% dei contagiati è morto.

I nuovi positivi sono emersi da 6588 tamponi (4095 molecolari, 2493 antigenici rapidi). Il tasso di positività è del 2,44%, era del 3,84%. Sono 70 le persone contagiate nell’area di Genova, 40 nell’Imperiese, 23 nel Savonese, 16 nello Spezzino e 7 nel Tigullio. Cinque non sono residenti in Liguria. Gli ospedalizzati sono 549, 9 in più rispetto a ieri. Tra i ricoverati 62 sono in terapia intensiva (erano 60).

In isolamento domiciliare ci sono 4488 persone, 339 in meno rispetto a ieri, mentre in sorveglianza attiva ce ne sono 5454, erano 5758.

Nelle ultime 24 ore sono state vaccinate 12936 persone, in 123592 hanno concluso il ciclo vaccinale. I vaccini consegnati sono 706880, quelli somministrati 646458, pari al 91%.